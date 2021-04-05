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GeriFutbol Beşiktaş, Süleyman Seba'yı doğum gününde andı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, Süleyman Seba'yı doğum gününde andı

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Beşiktaş, Süleyman Seba'yı doğum gününde andı

Beşiktaş Kulübü, onursal başkanı Süleyman Seba'yı 95. doğum gününde yayımladığı bir mesajla andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen, kulübümüze hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar hizmet eden, sayısız başarıya imza atan, mümtaz kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba'yı, 95. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Beşiktaş, Süleyman Sebayı doğum gününde andı

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