Beşiktaş stopere Hermoso’yu istiyor

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Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmalara başlayan Beşiktaş’ta stoper arayışı da sürüyor.
Mats Hummels’ten vazgeçen siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol ayaklı stoper talebinde bulundu.
Hollandalı çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso’yu gündemine aldı.
Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Hermoso, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.