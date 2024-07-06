×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş stopere Hermoso’yu istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Mario Hermoso
Beşiktaş stopere Hermoso’yu istiyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi biten İspanyol oyuncu Mario Hermoso ile temasta.

Haberin Devamı

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla vedalaşmalara başlayan Beşiktaş’ta stoper arayışı da sürüyor.

Mats Hummels’ten vazgeçen siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sol ayaklı stoper talebinde bulundu.

Gözden KaçmasınAdaletin batsın UEFA İspanyollar bile karar siyasi dediAdaletin batsın UEFA! İspanyollar bile 'karar siyasi' dediHaberi Görüntüle

Hollandalı çalıştırıcının isteği doğrultusunda harekete geçen yönetim, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Mario Hermoso’yu gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Hermoso, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Mario Hermoso

BAKMADAN GEÇME!