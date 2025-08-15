Beşiktaş - St. Patricks maçı sonrası Nihat Kahveci'den eleştiri! 'Bu oyunla Beşiktaş'ı lekeliyorlar'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenen Beşiktaş, play-off turuna yükselerek İsviçre ekibi Lausanne'ın rakibi oldu.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BU OYUNLA BEŞİKTAŞ'I LEKELİYORLAR'

"Bu Beşiktaş'tan niye çekinsinler? Adını daha yeni duyduğumuz, tarihinde ilk defa Beşiktaş'ın bir İrlanda takımına karşı oynadığını görüyoruz. 122 yıllık kulüpte bu oyuncular, bu oyunla Beşiktaş'ı lekeliyorlar."

'BAŞKA TAKIMDAKİ FORVETLER ÇOK ŞANSLI'

"Tertemiz ayak içini bıraktı kalecinin uzanamayacağı yere. Besleyin adamı. Başka takımların forvetleri nasıl besleniyor? Karidesi var, ıstakozu var, istiridyesi var... Abraham'da kuru ekmek, hiç besleyen yok. Beslediğinde attı. Başka takımdaki forvetler çok şanslı. Abraham beslenmeden atıyor. Her türlü golü atarım diyor. Markete gidin alın. Transfer yapın. Reyonda bir şey kalmıyor."

'MAÇIN EN İYİSİ SALİH UÇAN'

"Mert Günok bile bozulmuş. Maçın en iyisi Salih Uçan. Oyuna giren Muçi ile konuştu, motive etti. Sakatlanarak çıkan Mustafa'yı teselli etti. Görevini kusursuz yaptı. Eğer Beşiktaş'ta durmak, oyuna giren ve çıkanla konuşmaksa beni alın tillahını yaparım. Beşiktaş kadrosunda durmak buysa beni alsınlar. Hoca, Salih'i hiç düşünmüyor. Beşiktaş bu yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray ile kapışamaz. Tutmaması gerek çok oyuncu kadro içerisinde, değişmesi gerekiyor."

'BU NASIL DEVRE ARASI MÜDAHALESİ?'

"Hoca sanki devre arası "kontrol pas, tek pas oynayalım" demiş. Ben mi yanılıyorum, ilk yarıda hep kontrol pas vardı. Bu nasıl devre arası müdahalesi? Rafa bile alıp verdi. Biz başka bir maç mı izliyoruz? Rakip zaten huniye çekildi. Gireceğim artık soyunma odasına."

'OLE HOCANIN NE KATTIĞINI GÖREMİYORUM'

"Ben Ole'yi yollayın demedim ama son dönemdeki açıklamaları, maç önünde söylediklerini takımın sahada uygulamaması, Shakhtar maçında rakibi anlatıp sahada önlem alamaması... Gitsin demiyorum ama çözüm yüzde yüz "Ole gitti Beşiktaş düzeldi" değil. Ama şu takımı koşturmak, mücadele ettirmek, koymak, kontrol pası daha hızlı yapmak da bu kadar zor olmamalı. Bunları da göremiyorum, Ole hocanın ne kattığını göremiyorum. Ole'de takımın oyunu geri gidiyor. Takım mı dinlemiyor? Bir futbolcu, teknik direktörü dinlemekle yükümlü. Ole hoca anlatıyor, göremiyoruz."

'GEÇEN SENE ÜÇÜNCÜLÜĞÜ SAMSUNSPOR'A ELİNLE VERDİN'

"Hocam, Beşiktaş altıncı-yedinci olmasaydı sen zaten gelmezdin. Sen üçüncüyken son iki maçta verdin. Sezonu geç açacaktın, başkana ve yönetime zaman kazandıracaktın. Üçüncü olmakla dördüncü olmak arasındaki farkı görüyorsunuz. Hala fizik çalışıyorsun. O zaman daha fazla zamanın olacaktı, daha fazla dinlenecekti futbolcular. Sen geçen sene üçüncülüğü Samsunspor'a elinle verdin hocam."

'RAFA'YA YAZIK OLUR'

"Ndidi-Orkun-Mario... Joao Mario görev aldığında iyi oynadı. Birde Abraham'a attığı pasta da hatlar arası merkezdeydi. Ama bütün sezonu orada arkan dönük... Seviyeler arttıkça kolay değil. Rafa'yı kenara atamıyorsun. Rafa'ya yazık olur."