Beşiktaş-St. Patrick's maçı sonrası Joao Mario konuştu: Daha az gol yemeliyiz

UEFA Konferans Ligi üçüncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 4-1'in rövanşında St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Joao Mario, açıklamalarda bulundu.

"DAHA AZ GOL YEMELİYİZ"

Defansif olarak daha iyi olmalarını belirten deneyimli futbolcu, "İki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak. Ligde de kazanmak istiyorsak defansif olarak öncelikle daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz." sözlerini sarf etti.

Son olarak Portekizli oyuncu, "Eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var. İstikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.

UDUOKHAI: ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEKTİ

Beşiktaş'ın savunmacılarından Felix Uduokhai de konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizi tebrik ediyorum, saygı duyulası bir rakip. İlk dakikada gol yedik. Bu tarz durumlarda geri dönmek zor olur. İkinci golü de yedik ama geri dönmeyi istedik. Önemli olan turu geçmekti. Mutluyuz.

Devre arasında hocamız net mesajlar verdi, neleri daha iyi yapmamız gerektiği hakkında. Tek pas, kontrol pas oynamamız gerektiğinden bahsettik. Fırsatlar yaratacaktık, bunu yapacak kalitemiz vardı. Toplu ve topsuz oyunu daha iyi oynayabileceğimizden konuştuk. Topu kaybettikten sonra daha hızlı kaptık. Devre arasında konuştuğumuz ve kırılma noktaları bunlardı."

"Eksiklerimiz var bunların bilincindeyiz. Antrenmanlarda düzeltip, sezona devam etmek istiyoruz. Maç maç gitmek istiyoruz. Yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz, final oynamak istiyoruz. Kupanın sonuna kadar talibiz. Beşiktaş kupalara layıktır.

KARTAL KAYRA: BU SENE HAZIRIM

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Kartal Kayra Yılmaz, maç sonrası şu sözleri sarf etti:

"Yaklaşık 3-4 senedir kiralık oynuyorum. Bu sene tam anlamıyla hazırım. Hocayla konuşmalarımız oluyor. Hoca nerede görev verirse oynarım, hem 6 hem 8 oynayabilirim.

O maça gelmeden önce bir lig maçı var pazar günü. Önce o maça konsantre olacağız. Maç maç hazırlanmamız gerekiyor. Daha çok yeni Ndidi, 3-4 antrenman yaptık. İyi oyuncu, takıma adapte olup katkı sağlayacağını umuyoruz."