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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Beşiktaş#Sporting Lizbon
Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Beşiktaş Sporting Lizbon maçı, grubunda henüz puan elde edememiş iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Sporting Lizbon ile kariyeri boyunca 2 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş bu karşılaşmalardan birisini mağlubiyet, birisini ise beraberlik ile tamamladı. İki takım arasında oynanan son mücadele, 10 Aralık 2015 tarihinde 3-1 Sporting Lizbon'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu için kritik bir öneme sahip olacak. Henüz puanı bulunmayan iki ekip, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde yeniden yarışa tutunabilecek. Bu mücadele, aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılabilme açısından da öneme sahip olacak. Peki, Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BEŞİKTAŞ SPORTİNG LİZBON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sporting Lizbon'u konuk edecek. 19 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex Teixeira, Cyle Larin, Batshuayi
Sporting: Adan, Inacio, Coates, Feddal, Porro, Palhinha, Matheus, Vinagre, Sarabia, Paulinho, Pote

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA İLK AVRUPA GALİBİYETİNİ İSTİYOR

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon ekibini konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi maçını da mağlubiyetle tamamladı. C Grubu'ndaki ilk maçta Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Ajax'a da 2-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Yeni Malatyaspor'un başında 2 galibiyeti varGeçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupası deneyimi yaşadı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın'ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi. Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya 2-2 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

RUPLARDA TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

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Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNE KARŞI ZORLANIYOR

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece 3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 20 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 24 gol gördü. Beşiktaş geçen sezon eleme usulüyle oynanan Avrupa Ligi elemelerinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti. İstanbul'da oynanan karşılaşmanın normal ve uzatma bölümü 1-1 beraberlikle tamamlandı. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 mağlup olan Beşiktaş elendi.

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3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

İÇ SAHADA 114. MAÇ

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 114. iç saha maçını yarın yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 113 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 171 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 115 gol gördü.

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Beşiktaş Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

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#Beşiktaş#Sporting Lizbon

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