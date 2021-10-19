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Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk zafer için sahada

#Beşiktaş#Sporting Lizbon#Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk zafer için sahada

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki kaderini belli edecek maçta bugün sahasında Sporting Lizbon’u konuk edecek.

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Portekiz ekibi gibi grupta puanı bulunmayan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkıyor.

Sakatlıktan çıkan Pjanic’in bugün sahada olması beklenirken sakatlıkları süren Atiba, N’Koudou ve Mehmet Topal forma giyemeyecek.

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BEŞİKTAŞ 47. KEZ DEVLER LİGİ SAHNESİNDE

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde 47. maçına çıkıyor. Geride kalan 46 sınavında Kartal 13 kez kazandı, 9 beraberlik aldı, 24 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Sporting Lizbon karşısında ilk zafer için sahada

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#Beşiktaş#Sporting Lizbon#Şampiyonlar Ligi

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