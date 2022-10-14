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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan Valerien Ismael açıklaması!

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#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı#Ismael
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancıdan Valerien Ismael açıklaması
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Kazancı ‘Aynı puanda yerli teknik direktör olsa daha az eleştirilirdi. Ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisi düşük, yerli hocanın kredisi ise yüksek. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı’ diye konuştu.

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, son dönemde eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktörleri Valerien Ismael’i savunarak, “Hocanın eleştirilmesi fazla rasyonel değil. Hem defansif hem de ofansif olarak kötü durumda değiliz. Aynı puanda yerli teknik direktör olsa daha az eleştirilirdi. Ben ligimizde her zaman yabancı hocanın kredisinin düşük olduğunu, yerli hocanın kredisinin ise yüksek olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş özelindeyse kredi farkı fazla açıldı” dedi.

KARARLARI BAŞKAN VERİR

Ceyhun Kazancı, hakkında son zamanlarda ortaya çıkan “Şenol Güneş gelirse, istifa ederim” şeklinde çıkan haberlere açıklık getirerek “Teknik direktör seçimi konusunda kararı başkan verir, ben seçimi için alternatifler sunarım. Şenol Güneş’i getirmek isteseydi bu görüşme olurdu. Yapılan bu yorumlar her şeyden önce başkana saygısızlık. Karar merci ben değilim” diye konuştu.

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ALLI VE REDMOND'A GÜVENİYORUZ

Sakatlıklarını atlatan Ghezzal, N’Koudou ve Salih Uçan’ın, şans verilmesi halinde hafta sonu Trabzonspor’a karşı forma giyebileceklerini ifade eden Kazancı, “Ghezzal’ın ağrıları henüz tam olarak geçmedi ancak yine de takımla çalışmalarına devam ediyor” dedi. Kazancı yeni transferler Redmond ve Dele Alli ile de, “Onları transfer ederken ikisinin de maç eksikleri olduğunu biliyorduk, oynadıkça gelişecekler” ifadelerini kullandı.

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