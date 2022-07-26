Beşiktaş sonrası Rangers'ta başarılı olur mu? 'Rıdvan Yılmaz, Borna Barisic'in yerini alabilir'

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Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra A Takım'da kendini gösteren ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz, son iki Avrupa finalisti; Eintracht Frankfurt ile Glasgow Rangers'ı peşine taktı. Transfer yarışını İskoçlar kazandı.



Rangers, Siyah-Beyazlılar'ı 4 milyon Euro + 2.25 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan % 15 payla ikna etti. Rıdvan Yılmaz kendisini 5 yıllığına mavi-beyazlı ekibe bağlayan imzayı attı.

Rıdvan Yılmaz, transferiyle ilgili "Rangers büyüklüğünde bir kulübe katılmaktan çok mutluyum ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Rangers taraftarları hakkında çok şey duydum ve onların önünde ilk kez oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

İskoçya Ligi'ni yakından takip eden editörlerimizden Cengiz İzmitli, Rıdvan Yılmaz transferine dair yorumlarını paylaştı:



Rangers, Calvin Bassey'yi Ajax'a satınca sol bek rotasyonunu güçlendirmek adına Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı aldı. Steven Gerrard'ın sadece yetiştirme bedeli ödeterek 2020-21 sezonuna girerken kadrosuna kattığı Bassey, Gerrard sonrası Giovanni van Bronckhorst ile sol bekten ziyade sol stoperde oynatılmıştı.

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Bunda sol stoper Leon Balogun'un sakatlıkları büyük rol oynadı ancak Bassey'nin sol stopere geçmesiyle Bronckhorst sertlik düzeyi yüksek maçlarda, hem maç öncesinde hem de maç sırasında 5'li savunma düzenini daha çok tercih eder olmuştu...

Şimdi ana planda Borna Barisic'i yedekleyecek, onunla rekabet edecek, ilk 11'i zorlayacak bir sol bek olacaktır Rıdvan Yılmaz... Uzun vadede de Barisic'in yerini alması şaşırtmaz çünkü Hırvat sol bek 30 yaşına dayandı ve Rıdvan ile 5 yıllık sözleşme imzaladılar.

Rıdvan eğer takım 5'li oynamaya devam ederse sol kanatta enerjisiyle Borna Barisic'in de önünde tercih edilebilir. Barisic daha oturaklı, Rıdvan'a kıyasla daha defansif yönü kuvvetli bir isim. 4'lü oynanacaksa da Rangers'ın sezon boyunca 50'den fazla maça çıkacağı düşünülürse en az 20-25'inde Rıdvan'ı ilk 11'de izleriz.

RIDVAN'IN GELİŞİMİNDEN ÇOK ETKİLENDİM

Öte yandan Rangers'ın 47 yaşındaki hocası Van Bronckhorst, transfer hakkında "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.