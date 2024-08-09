Beşiktaş, son 11 sezondur açılışlarda 'iyi' başlıyor!

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 11 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 10 Ağustos Cumartesi günü Samsunspor deplasmanında başlayacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek lige başlayan Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Kayserispor'u, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek lige başladı.

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- İlk hafta maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı

Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 66 sezonun açılış maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 66 mücadelede 41 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 33 ilk hafta müsabakasının ise 12'sini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

- Sadece 9 maçta gol atamadı

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 57'sinde gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.