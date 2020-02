Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, takımından umutlu

Dusko Ivanovic'in yerine takımın başına getirilen Bıyıktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Yabancı oyuncu konusunda eksiğimiz var. Az yabancı oyuncuyla mücadele ediyoruz ama iyi bir Türk kadromuz var. Galibiyetler almayı başardık. İşimiz kolay değil. Her takımın beş yabancısı var. Devam edebildiğimiz kadar edeceğiz." dedi.

Takımda ağabey kardeş ilişkisinin bulunduğunu vurgulayan Bıyıktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarılarımız, oyuncuların hanesine de arttı olarak yazılıyor. Tabii ki sıkıntılar var ama her takımda, her dönemde benzer şeyler oldu. Oyuncu grubu da aşağı yukarı bunu biliyordu. Önemli olan iyi işler yapabilmek. Bu herkes açısından çok önemli. Oyuncuların çıkışları var. Onların piyasasını artıran

işler. Hem yabancı hem Türk oyuncularımız performanslarını yükselterek piyasa değerlerini artırıyor. Hem oyuncu grubu hem antrenör ekibi olarak her türlü şartta işimizi yapıyoruz."



"Konu Beşiktaş olunca, gerisi teferruat"



Kendisinin zor şartlarda görev almasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bıyıktay, Beşiktaş'ın her şeyden önemli olduğunu dile getirdi.

"Konu Beşiktaş olunca, gerisi teferruat" diyen Bıyıktay, "Bizim var oluş sebeplerimizden biri Beşiktaşlılığımız. Bu takımın kaptanlığını yaptım, 10 sene oynadım, senelerce çalıştım. Dolayısıyla elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Buraya kadar iyi işler yapabildik ve bundan dolayı gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk hedeflerinin, oyuncu kayıplarına rağmen sezon sonuna kadar takımı iyi bir yere taşımak olduğunu kaydeden Bıyıktay, "Geldiğimiz noktada Avrupa'da ilk 16'dayız, play-off'un eşiğine geldik. Ligi de sonuna kadar kovalayacağız." şeklinde konuştu.



"Tek temennimiz oyuncu kaybetmemek"



Yabancı oyuncuların takımdan ayrılmasının yanı sıra, yaşanan sakatlıkların da kendilerini çok yıprattığını anlatan Bıyıktay, "Bu durum, sonrası için de sıkıntı yaratır. Tek temennimiz oyuncu kaybetmemek. Antrenmanlarda bile yıpranmasınlar diye mümkün olduğunca oyuncularımızı kollayacak şekilde, maçtan maça hazırlayacak şekilde gidiyoruz. 30 dakikadan fazla oynayan oyuncular var ve bu yıpratıcı. Bundan sonra da öyle gitmeye çalışacağız." diye konuştu.

Takımda çok eksik bulunduğuna dikkati çeken Bıyıktay, "Eksiklerimizi tamamlamak isterim, rotasyonumuz da çok dar ama mevcut şartlarda transfer imkansız. En azından transfer yasağımızı bu sene içinde kaldırmamız pek mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.



"Bu sene biraz geçiş dönemimiz olacak"



Uzun vadeli planlarından bahseden Bıyıktay, "Amacımız, borçlarımızı temizleyip önümüzdeki sene düzenli ödeme yapan bir takım yaratmak.

Ödeyebileceğimiz bütçeler içinde ileriye dönük bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bu asıl hedeflerimizden biri. Bu sene biraz geçiş dönemimiz olacak. Giden oyuncularla beraber 800-900 bin dolar bütçeyi aşağı çektik. Bu büyük avantaj oldu." açıklamasını yaptı.

Takımdaki yabancı sayısının azalmasının Türk oyuncular için avantaj teşkil ettiğini anlatan Bıyıktay, "Gençlere söylüyorum, onlar için daha da avantaj. Oynayamazken, şimdi süre alıyorlar. Ömer (Utku Al) zaten oynuyordu. Sabahattin (Can Göndür) hiç oynamıyordu, şimdi o da oynuyor. Birkan (Batuk) geldi.

Dijon maçında Can'ı (Kaan Turgut) sahaya attık. Herkesi kullanmak istiyoruz. Şans verdiğimiz oyuncular da iyi çalışır ve bu fırsatı iyi değerlendirirlerse, önümüzdeki sene onlar için avantaj olur." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, kendilerini mutlu eden en önemli konunun Oğuz Savaş'ın performansını artırması olduğunu belirten Bıyıktay, "Oğuz'un müthiş bir çıkışı var. Neredeyse eski Oğuz oldu. İsmet (Akpınar) bize müthiş katkı veriyor. Oyun kurucu pozisyonuna çektim ve bunu sahiplendi. Samet'in (Geyik) çıkışı önemli... Çoğu oyuncumuzda çıkış var. Takıma galibiyet getiriyorlar. Herkesin çıkışını sürdürmesi lazım. Bizim 'O oynamadı, şunu oynatalım.' diye bir lüksümüz yok." diyerek sözlerini tamamladı.





