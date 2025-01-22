Beşiktaş, Solskjaer ile umut peşinde

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçında bugün UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak. Tüpraş Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak ve TRT 1’den yayımlanacak maçı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek.

6 puanla UEFA Avrupa Ligi’nde averajla 28. sırada bulunan Kartal bugün İspanyol ekibini devirmek ve adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor. Athletic Bilbao ise 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

BEŞiKTAŞ’TA 4 EKSiK

Siyah beyazlılarda Avrupa listesinde yer almayan Necip ve Oxlade-Chamberlain’nin yanı sıra sakatlığı süren Paulista ile Tayyip Talha Sanuç bugün yok.

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İspanya takımlarına rakip olduğu 16 Avrupa maçının sadece 3’ünü kazanabilen Beşiktaş (3B 10M), tüm galibiyetleri iç sahadaki karşılaşmalarda aldı.