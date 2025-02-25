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Beşiktaş Solskjaer ile uçuşa geçti!

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#Beşiktaş#Solskjaer#Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Solskjaer ile uçuşa geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 17:45

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olan ve mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta, Solskjaer farkı gözle görülür bir biçimde ortaya çıktı. Beşiktaş, Solskjaer ile beraber önemli bir ivme yakaladı.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor’a konuk oldu.

Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

-4-1 Athletic Club (Avrupa Ligi) 

-1-1 Antalyaspor (Süper Lig)

-1-0 Twente (Avrupa Ligi)

-2-0 Kırklarelispor (Türkiye Kupası)

-0-2 Sivasspor (Süper Lig)

-2-1 Trabzonspor (Süper Lig)

-1-3 Eyüpspor (Süper Lig)

-1-2 Antalyaspor (Türkiye Kupası)

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#Beşiktaş#Solskjaer#Ziraat Türkiye Kupası

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