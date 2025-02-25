Beşiktaş Solskjaer ile uçuşa geçti!

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D grubu son maçında Antalyaspor’a konuk oldu.



Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah beyazlılar 2-1 kazandı.



Beşiktaş, bu galibiyetin ardından Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer ile çıktığı 8 maçta 6 galibiyet aldı. 8 maçta 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.



-4-1 Athletic Club (Avrupa Ligi)



-1-1 Antalyaspor (Süper Lig)



-1-0 Twente (Avrupa Ligi)



-2-0 Kırklarelispor (Türkiye Kupası)



-0-2 Sivasspor (Süper Lig)



-2-1 Trabzonspor (Süper Lig)



-1-3 Eyüpspor (Süper Lig)



-1-2 Antalyaspor (Türkiye Kupası)