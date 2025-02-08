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Beşiktaş, Solskjaer ile ilk Süper Lig zaferini arıyor!

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#Beşiktaş#Gazetehaberleri#Sivasspor
Beşiktaş, Solskjaer ile ilk Süper Lig zaferini arıyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 07:00

Beşiktaş, bugün eksi 8 derece soğukta Sivasspor'a konuk oluyor.

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Ligde son 5 maçında 4 beraberlik, 1 yenilgi alan 6 eksikli Beşiktaş 8 oyuncusundan yoksun olan Sivas önünde seriyi sonlandırmak istiyor.

Beşiktaş bugün hem bu seriyi sonlandırmak hem de Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde ilk galibiyetini almak için Sivas’ta.

BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 19.00’da başlayacak ve mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

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Maç saati sıcaklığın -8 dereceye kadar düşmesi beklenirken Kartal bugün 6 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak.

Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Rafa Silva’nın yanı sıra sakatlıkları süren Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Paulista ve Necip Uysal kadroda yok. Beşiktaş’ta Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile İmmobile bugün kart görmeleri durumunda Trabzon maçında cezalı duruma düşecek.

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Beşiktaş, Solskjaer ile ilk Süper Lig zaferini arıyor
YİĞİDO'DA 8 EKSİK

Sivasspor'da ise kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Radakovic’in yanı sıra sakatlıkları süren Mehmet Albayrak, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Garry Rodrigues, Emrah Başsan ile Fode Koita bugün oynayamayacak.

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#Beşiktaş#Gazetehaberleri#Sivasspor

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