Beşiktaş, sol beke yine Hadjam'ı istiyor!

Haberin Devamı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ın sol bek mevkini Young Boys’lu Jaouen Hadjam ile takviye etmek istediği öne sürüldü.

Cezayir basınından La Gazette du Fennec’te yer alan haberde siyah beyazlıların 23 yaşındaki Cezayirli oyuncuyu transfer etmeyi hedeflediği ancak maaş beklentisi nedeniyle transferin gerçekleşmediği vurgulandı.

Cezayir Milli Takımı’nda da görev yapan Jaouen Hadjam bu sezon Young Boys formasıyla 30 karşılaşmaya çıkarken 2 gol attı, 4 de asist yaptı.