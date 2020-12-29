Beşiktaş - Sivasspor maçında Hakan Arslan'ın kırmızı kartı Avrupa'da da gündem oldu! Arda Kardeşler...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 ile geçtiği maçta çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş'ın ilk golünde topun gol öncesi taca çıktığı itirazları yapılırken VAR'dan gelen onayla birlikte gol kararı verildi.

Karşılaşmanın devre arasında ise Sivasspor kaptanı Hakan Arslan, antrenöründen aldığı cep telefonuyla pozisyonu hakem Arda Kardeşler'e gösterirken önce sarı kart gördü, İtirazlarına devam eden tecrübeli futbolcu ikinci sarı kartını da görüp kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

''BAK ATILAN GOL TAÇ, SEN DEVAM DEDİN!''

İlk yarı bittikten sonra antrenörün telefonunu alan tecrübeli futbolcu, Arda Kardeşler'in yanına giderken ''Bak atılan gol taç ama sen devam dedin!'' sözlerini kullandı.

Bu pozisyon maça damgasını vururken sadece Türkiye değil Avrupa'da da oldukça dikkat çekti.

L'EQUIPE: ''OYUNCU HAKLI GÖZÜKÜYOR''

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, maçta yaşanan bu olaya geniş yer verirken ''Hakan Arslan, telefonu ile hakeme hatasını göstermeye çalıştı. Takım kaptanı önce sarı kart, ardından sakinleşmeyince kırmızı kart gördü. Görüntülerden oyuncunun haklı olduğu anlaşılıyor.'' sözleri kullanıldı.

Alman 11Freunde sitesi ise ''Mutlaka bunu görmelisiniz'' başlığı ile verdiği haberde Hakan Arslan'ın hakem Arda Kardeşler'e ''Bak! Telefonuma bak!'' dediğini hakemin de Arslan'ı oyundan attığını belirtti.

''GÖRÜLMEMİŞ OLAY!''

Belçika'dan Walfoot, haberi okuyucularına ''Futbolcu, pozisyonu hakeme telefonundan göstermek isterken kırmızı kart gördü'' diye aktarırken Nieuwsblad, ''Görülmemiş olay! Sivasspor kaptanı pozisyonu telefonundan hakeme gösterdi, kırmızı kart ile cezalandırıldı.'' ifadelerine yer verdi.

''TELEFON TRİBÜNDEN GELMİŞ''

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ise maçın ardından yaptığı açıklamada ''Telefon tribünden gelmiş. Hakeme göstermesinin ardından Hakan sarı kart görüyor. Sonrasında herhalde Hakan bir yere vuruyor ve ikinci sarıyı görüyor. Belki de haklıyken haksız duruma düştük. Bizim canımız yandı. Beşiktaş gayet iyi şekilde mücadelesini verdi, oynadı ve hak ettiği galibiyeti aldı.'' şeklinde konuştu.

Hakan Arslan, kırmızı kart görmesinin ardından telefonu yere fırlatmış, ardından da telefonu tekmelemişti.

''KİM VERDİ O TELEFONU?''

Kırmızı kartın ardından pozisyonu yayıncı kuruluşta değerlendiren Metin Tekin, ''Kim verdi o telefonu? O telefonu veren yüzünden Hakan Arslan kırmızı kart gördü. Yazık değil mi çocuğa?'' dedi.

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