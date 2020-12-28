Beşiktaş - Sivasspor maçında Arda Kardeşler'e telefonu gösteren Hakan Arslan, kırmızı kart gördü!

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Süper Lig'de Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan maça Beşiktaş'ın attığı ilk gol damgasını vurdu. Gol öncesi topun taca çıkıp çıkmadığı tartışma konusu yaratırken VAR, uzun bir bekleyişin ardından gol kararı verdi.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları soyunma odasına doğru yönelirken Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Hakan Arslan, Arda Kardeşler'e pozisyon hakkında itirazlarda bulundu.

Soyunma odasına giderken telefondan gol pozisyonunu göstererek itirazlarda bulunan Hakan Arslan, üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

''BAK ATILAN GOL TAÇ, SEN DEVAM DEDİN!''

İlk yarı bittikten sonra antrenörün telefonunu alan tecrübeli futbolcu, Arda Kardeşler'in yanına giderken ''Bak atılan gol taç ama sen devam dedin!'' sözlerini kullandı.

TELEFONU YERE FIRLATTI

Hakem Arda Kardeşler ise Hakan Arslan'a itirazlarının ardından önce sarı, ardından kırmızı kart gördü ve Sivasspor 10 kişi kaldı.

Gördüğü kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayan Hakan Arslan, elindeki telefonu yere fırlattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan taç pozisyonu sosyal medyada da tartışma konusu olurken bir kesim topun dışarıdan geldiğini belirtirken diğer bir kesim topun tamamen dışarı çıkmadığını belirtti.

''KİM VERDİ O TELEFONU?''

Kırmızı kartın ardından pozisyonu yayıncı kuruluşta değerlendiren Metin Tekin, ''Kim verdi o telefonu? O telefonu veren yüzünden Hakan Arslan kırmızı kart gördü. Yazık değil mi çocuğa?'' dedi.

Rıdvan Dilmen ise ''Beşiktaş'ın golünden önce top çıktı.'' sözlerini kullandı.

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