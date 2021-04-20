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GeriFutbol Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları! Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi
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Futbol
Haber Giriş: 20.04.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları! Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

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Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları! Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig 36. hafta maçının her iki devresinde yaşanan pozisyonlar tartışma yarattı. İlk yarıda Sivasspor'un, ikinci yarıda ise Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonlarda hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, karşılaşmaya iki penaltı pozisyonu damga vurdu.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile sağ kanattan atağa kalktı. Erdoğan'ın ceza sahasına kestiği topa Vida müdahale etti ve ceza sahasından uzaklaştırdı. Ev sahibi Sivassporlu futbolcular, topun Vida'nın eline değdiği yönünde yoğun itirazlarda bulundular.

VAR odası ile iletişim kuran hakem Fırat Aydınus, kararını değiştirmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

DORUKHAN DA PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise bu kez penaltı bekleyen taraf Beşiktaş'tı.

Siyah-beyazlıların başarılı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, Sivasspor ceza sahasına girdi ve Caner Osmanpaşa'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı beklerken hakem Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Yaşanan bu iki pozisyon sonrası taraftarlar, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

WELINTON CEZALI

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı takımın stoper oyuncusu Welinton, mücadelenin 49. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Brezilyalı savunma oyuncusu, Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

ABOUBAKAR DÖNDÜ, SAKATLANIP ÇIKTI

Siyah-beyazlı takımın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, sakatlığını atlattı.

Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı ancak sakatlığı bir kez daha nüksetti.

Yıldız futbolcu ikinci yarıda yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

Beşiktaş - Sivasspor maçına damga vuran penaltı pozisyonları Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi

SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Yalçın, Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a formayı verdi.

Beşiktaş sahaya, Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Larin, Aboubakar ilk 11'iyle çıktı.

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