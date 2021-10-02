Beşiktaş Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş ise 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor. Sivasspor'da, Beşiktaş maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

31. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

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BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI

Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira'yı da kadroya aldı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Umut Meraş, Alex Teixeira"

MUHTEMEL 11'LER

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BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Serdar, Vida, N'Sakala, Josef, Oğuzhan, Salih, Gökhan, Güven, Batshuayi

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Felix, Henrique, Gradel, Kayode

İSTATİSTİKLER

Sivasspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Sivasspor, Süper Lig tarihinde hiçbir rakibini deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla mağlup etmedi. Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş'ın, rakibi karşısında üst üste üç gole kapama yaptığı bir süreç bulunmuyor. Süper Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Sivasspor, Aralık 2018'den bu yana bu şekilde üst üste üç galibiyet alamıyor. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Beşiktaş, aldığı galibiyetlerde attığı 17 gole karşılık sadece bir gol yedi. Siyah-beyazlılar, puan kaybettiği iki karşılaşmada ise kalesinde toplam beş gol gordü.

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Süper Lig tarihinde o sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara konuk olduğu 15 maçı da kazanamayan Sivasspor, bu karşılaşmaların hiçbirinde gole kapama yapamadı ve 13'ünde 2+ gol yedi. Beşiktaş'ın iç sahada attığı son dokuz Süper Lig golü sekiz farklı oyuncudan gelirken bu süreçte iki gol sevinci yaşayan tek isim Michy Batshuayi. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu, Sivasspor forması giyen Max Gradel. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu meslektaşı Rıza Çalımbay. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın 10+ Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Beşiktaş.