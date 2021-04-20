Beşiktaş-Sivasspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri: İnşallah sakatlanmadan bitirir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

Hava gayet güzel, dünden beri inanılmaz bir rüzgar vardı. Şu anda kesilmiş, maç oynamak için güzel bir ortam var. Öncelikle taraftarlarımızın yanımızda olduğunu görmek mutluluk verici. Onların sevgisini hissedebiliyoruz, oyuncular da hissediyor.

"AVANTAJI TEKRAR ELE ALMAK İSTİYORUZ"

Zor bir müsabaka, Sivasspor ligin 2. yarısındaki iyi takımlardan biri. İyi sonuçlar alıyorlar, Anadolu'nun en zor deplasmanı burası. Kazanmak bugün için çok önemli. Zirvedeki pozisyonumuzu korumak ve avantajı tekrar ele almak istiyoruz.

"ABOUBAKAR BAŞLAMAK İSTEDİ"

Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor. Ondan önce de fizyoterapistlerle çalışmıştı. Başlamak istedi, biz de kullanalım dedik. Sakatlıktan dönen oyunculara maça başlatıp durumunu görmek daha doğru. İnşallah bir sakatlık olmadan oyunu bitirir.

"RIZA HOCA CAMİAMIZIN SEMBOL İSMİ"

Rıza Hoca bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Çalıştığı takımlarda başarılı olmuş biri, camiamızın da sembol isimlerinden biri. Değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır.

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