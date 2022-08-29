Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sivas#Süper Lig
Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 21:30

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 2-0 SİVASSPOR

GOL: 12' Muleka, 29' Weghorst

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş:Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Charisis, Keita, Yatabare, Gradel, James

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş - Sivasspor maçında Domenec Torrent sürprizi Galatasarayın eski hocası...Beşiktaş - Sivasspor maçında Domenec Torrent sürprizi! Galatasaray'ın eski hocası...Haberi görüntüle

Dele Alli ilk 11'de

Beşiktaş’ın Everton’dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, Sivasspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.

Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sivas#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!

Gallerin efsane kasaba takımının film gibi hikayesi İki ünlü aktör Wrexhamı nasıl değiştirdi

Galler'in efsane kasaba takımının film gibi hikayesi! İki ünlü aktör Wrexham'ı nasıl değiştirdi?

#Wrexham
Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi

Dünyaya yeniden umut olacak aşıda beklenen haber geldi!

#Koronavirüs
Son dakika: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbula sağanak uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul'a sağanak uyarısı

#Meteoroloji