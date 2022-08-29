Canlı anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 4. hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 2-0 SİVASSPOR

GOL: 12' Muleka, 29' Weghorst

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Beşiktaş:Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Dele Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Charisis, Keita, Yatabare, Gradel, James

Dele Alli ilk 11'de

Beşiktaş’ın Everton’dan kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, Sivasspor karşısında ilk 11’de sahaya çıktı.



Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı.

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 4'üncü Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.