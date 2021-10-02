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Canlı Anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor
Canlı Anlatım: Beşiktaş Sivasspor maçı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Haberimizde Beşiktaş Sivasspor maçının canlı anlatımı ile birlikte canlı maç skorunu ve pozisyon özetlerini takip edebilirsiniz..

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Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Sivasspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Oğuzhan, Kenan, Güven, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Uğur, Caner, Dimitrios, Ahmet, Hakan, Azubuike, Felix, Gradel, Henrique, Kayode

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

31. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK VAR

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Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi. Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. 2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

BİR MAÇ GOLSÜZ TAMAMLANDI

Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.

 

İSTATİSTİKLER

Sivasspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Beşiktaş, daha önceki dokuz karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Sivasspor, Süper Lig tarihinde hiçbir rakibini deplasmanda Beşiktaş'tan daha fazla mağlup etmedi. Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçında da gol yemeyen Beşiktaş'ın, rakibi karşısında üst üste üç gole kapama yaptığı bir süreç bulunmuyor. Süper Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Sivasspor, Aralık 2018'den bu yana bu şekilde üst üste üç galibiyet alamıyor. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Beşiktaş, aldığı galibiyetlerde attığı 17 gole karşılık sadece bir gol yedi. Siyah-beyazlılar, puan kaybettiği iki karşılaşmada ise kalesinde toplam beş gol gordü.

Süper Lig tarihinde o sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımlara konuk olduğu 15 maçı da kazanamayan Sivasspor, bu karşılaşmaların hiçbirinde gole kapama yapamadı ve 13'ünde 2+ gol yedi. Beşiktaş'ın iç sahada attığı son dokuz Süper Lig golü sekiz farklı oyuncudan gelirken bu süreçte iki gol sevinci yaşayan tek isim Michy Batshuayi. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol atan hem de asist yapan oyuncu, Sivasspor forması giyen Max Gradel. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup olduğu meslektaşı Rıza Çalımbay. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın 10+ Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Beşiktaş.

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#Süper Lig#Beşiktaş#Sivasspor