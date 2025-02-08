Beşiktaş, Sivas deplasmanında! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. "Kara kartal" topladığı 32 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, Sivasspor'u mağlup ederek 15 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 21 maçın 6'sını kazanan, 5'inde berabere kalan, 10'undan da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 23 puanla 15. basamakta yer alıyor.

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Net Global Sivasspor, ligde yaptığı son 10 mücadelede ise rakiplerine 1 kez üstünlük sağladı. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Sonko, Emirhan, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Simic, Efkan, Manaj.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Joao Mario, Ernest Muçi, Immobile.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın tamamı ”2.5 Alt” bitti.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 lig maçını ev sahibi takımlar kazandı.

Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 7 lig maçını kazanamadı.

İki ekip arasında oynanan son 5 resmi maçta karşılıklı goller olmadı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Sivasspor galibiyetine 3.48, beraberliğe 3.40, Beşiktaş kazanıra ise 1.80 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %35’i Beşiktaş’ın galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN YORUMU

Öncelikle Sivasspor‘u, Eyüpspor deplasmanında iyi gördüğümün altını çizeyim. Maçın neredeyse tamamını on kişi oynamalarına karşılık son dakikaya kadar beraberliği korudular. Eksilmelerine rağmen gol beklentileri de yüksekti. Sivasspor tarafında aklımda kalan tek soru işareti Rey Manaj’ın oyundan alındığında verdiği tepkinin ve Kocaelispor’a karşı alınan hükmen mağlubiyetin nasıl yönetildiği. Beşiktaş bildiğimiz kadrosuyla Sivas’a gitti. Bu maçta karşılıklı gol izleriz gibi geliyor bana.

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EKSİKLER

Beşiktaş'ta Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gidecek.

"Kara kartal"da sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

Sivasspor'da kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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NDOUR VE AL-MUSRATI AYRILDI

Siyah-beyazlılarda Sivasspor karşılaşması öncesinde hafta içinde iki ayrılık yaşandı.

Beşiktaş sezon başında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour'un sözleşmesini feshederken, oyuncu İtalyan takımı Fiorentina'ya transfer oldu.

Libyalı oyuncu Moatasem Al-Musrati ise Fransa temsilcisi Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı.

LİGDE 38. RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı.

"Kara kartal" rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.

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DEPLASMANDA 18 PUAN KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

İLGİNÇ TESADÜF

Beşiktaş ile Sivasspor, 2023-2024 sezonunda da aynı haftada karşı karşıya gelirken, maçın hakeminin de aynı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarpıyor.

Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında iki takım birbirine rakip olurken, Sivas'ta oynanan karşılaşmayı yine hakem Ali Şansalan yönetti.

Söz konusu mücadeleyi ev sahibi takım, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 kazandı.