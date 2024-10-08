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Beşiktaş, Sırbistan'da kayıp

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#Beşiktaş#Hapoel Tel Aviv#Basketbol
Beşiktaş, Sırbistanda kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 23:54

Beşiktaş, EuroCup A Grubu üçüncü haftasında Sırbistan'da oynanan karşılaşmada Hapoel Tel Aviv'e 101-87 yenildi.

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EuroCup A Grubu üçüncü maçında Beşiktaş, Sırbistan'da oynanan müsabakada Hapoel Tel Aviv'e 101-87'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Alberto Baena, Kristaps Konstantinovs, Thomas Bissuel
Beşiktaş: Kyle Alman 11, Derek Needham 17, Conor Morgan 5, Kerem Konan 9, Kelan Martin 10, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 5, Dustin Sleva 14, Emanuel Terry 12
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
Hapoel Tel Aviv: Johnathan Motley 24, Bar Timor 15, Marcus Foster 16, Patrick Beverley 16, Ishmail Wainright 8, Joe Ragland 1, Brain Angola, Noam Yaacov 6, Tomer Ginat 11, Bruno Caboclo 4
Başantrenör: Stefanos Dedas
1. Periyot: 22-24 (Hapoel Tel Aviv lehine)
Devre: 41-54 (Hapoel Tel Aviv lehine)
3. Periyot: 62-81 (Hapoel Tel Aviv lehine)

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#Beşiktaş#Hapoel Tel Aviv#Basketbol

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