Beşiktaş Silas Katompa transferi için görüşmelere başladı!

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Süper Lig’de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine sürpriz bir isim aldı.

Afrika basınında yer alan iddiaya göre siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız’da geçiren ve bonservisi Stuttgart’ta bulunan Silas Katompa-Mvumpa transferi için görüşmelere başladı.

BÖYLE DUYURDULAR

Africafoot’ta ter alan habere göre Kızılyıldız, oyuncu için belirlenen 7 milyon Euro’luk bonservis ücretini ödeyemedi ve bunun ardından Beşiktaşlı yetkililer girişimlere başladı.

Siyah beyazlılar, oyuncunun transferi için temsilcisiyle ve kulübüyle mali görüşmelerde bulunuyor.

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1.89 boyundaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 25 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı.