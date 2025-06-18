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Beşiktaş Silas Katompa transferi için görüşmelere başladı!

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#Beşiktaş#Silas Katompa#Transfer
Beşiktaş Silas Katompa transferi için görüşmelere başladı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 17:48

Gelecek sezon Süper Lig’de iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir haber gündeme geldi. Afrika basını, Silas Katompa’nın transferi için Beşiktaş’ın görüşmelere başladığı iddia etti. İşte ayrıntılar…

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Süper Lig’de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemine sürpriz bir isim aldı.

Afrika basınında yer alan iddiaya göre siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Kızılyıldız’da geçiren ve bonservisi Stuttgart’ta bulunan Silas Katompa-Mvumpa transferi için görüşmelere başladı.

Beşiktaş Silas Katompa transferi için görüşmelere başladı

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Africafoot’ta ter alan habere göre Kızılyıldız, oyuncu için belirlenen 7 milyon Euro’luk bonservis ücretini ödeyemedi ve bunun ardından Beşiktaşlı yetkililer girişimlere başladı.

Siyah beyazlılar, oyuncunun transferi için temsilcisiyle ve kulübüyle mali görüşmelerde bulunuyor.

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1.89 boyundaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 25 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı.

 

 

 

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#Beşiktaş#Silas Katompa#Transfer

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