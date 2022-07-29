Beşiktaş sil baştan! Valerien İsmael sistemi değiştirme kararı aldı, transfer planı artık bambaşka

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın geçen sezonun son bölümünde anlaştığı Valerien Ismael, geldiği günden bu yana aynı oyun formatı üzerinde durdu. Takımını üçlü savunmayla oynatan Fransız teknik adam, hazırlık maçlarındaki performansıyla ağır şekilde eleştirildi.

İspanya kampınıda verdiği röportajda hazırlıklarla ilgili "Bizim için çok iyi bir kamp oldu. Fiziksel ve kuvvet anlamında biraz takımımıza yüklendik ama istediğimiz tempoya ulaştık. Tek olumsuzluk Josef de Souza'nın sakatlığıydı." ifadelerini kullanan Ismael, hazırlık maçlarında zorlu rakiplere karşı oynadıklarına vurgu yaptı.

46 yaşındaki teknik adam, çok tartıışılan üçlü savunmayla ilgili soruya "Üçlü sistem tüm majör liglerde oynanan bir sistem. Biz bu sisteme inanıyoruz ve mutluyuz. Netice olarak maç kazanmak istiyoruz. Geçen sezon bazı durumlarda 4'lü sisteme geçtik. Eğer maç kazanmamızı gerektiren şey buysa bunu da yapabiliriz. Şu an savunma hattımızda bir sıkıntı görünüyor, eksikler var. Yarınki maçta Saiss'ten faydalanacağız, Emrecan'a daha fazla süre vereceğiz." cevabını vermişti.

Haberin Devamı

ISMAEL FORMATI DEĞİŞTİRME KARARI ALDI, TRANSFER PLANI DA DEĞİŞTİ

Beşiktaş'ta hazırlık maçlarındaki performansı nedeniyle eleştirilerin odağında olan Valerien Ismael, üçlü savunmadan vazgeçme kararı aldı. Buna göre Ismael, formasyonu değiştirip yarın Sampdoria ile oynanacak hazırlık maçında yeni formatla takımını sahaya çıkaracak.

Dörtlü savunmayı deneme kararı alan Fransız teknik adamın bu radikal kararıyla siyah beyazlıların transfer planlaması da değişti.

Hocanın isteği doğrultusunda üçlü sisteme uygun transferler yapan siyah beyazlılar, transfer planlamasını yeniden yapacak ve eksik bölgelere takviyeler gerçekleşecek. Siyah beyazlıların öncelikle stoper ve sol bek transferi yapması beklenirken bu radikal karar takımda bazı ayrılıkları da beraberinde getirebilir. Ismael'in bunun kararını Sampdoria ile oynanacak hazırlık maçının ardından netleştirecek.

Ismael'in kadro planlaması ve transferle ilgili sözleri ise şöyle;

'6 STOPERİMİZ VAR...'

Şu an 6 tane stoperimiz var. Hepsinin sağlıklı olması, bizim için çok önemli. Wolves maçında 3 stoper yoktu. Hepsi geri döndükten sonra, hepsinden faydalanacağız

Haberin Devamı

TRANSFER ÖNCELİĞİ

Şu an ihtiyacımız sol kanat bek. Rıdvan sonrası orada ihtiyaç duydu. Sabırlı olmamız gerekiyor. Herkes döndükten sonra Ağustos ayı boyunca takımdaki durumu izleyeceğiz. Esas önceliğimiz sol kanat beki

RIDVAN'I TUTMAK İSTEDİK

Rıdvan'ı tutmak istedik. Bizimle kalması gerektiğinden bahsettik. Yeni idman düzenimizle, bu tempolu oyunla, gençliğinin de verdiği tempoyla daha dikkat çekebileceğinden bahsettik. Karar kendisinin, o kararı aldıktan sonra kulübün de ekonomik karar alması gerekiyordu. Benim dışımda herkes mutlu diyebilirim. Ama hayat bu, kariyerinde bol şans diliyorum. Aynı kaliteye sahip, sistemimize uyan isimler bakıyoruz





Haberin Devamı

VITOR PEREIRA DA ÇOK TARTIŞILDI

Fenerbahçe'de üçlü savunma oynatan Vitor Pereira da sezonun belli dönemlerinde eleştirilerin hedefi olmuştu.

Portekizli teknik adam, bu yöndeki sorulara “Burada sürekli üçlü defans lafını duyuyorum ama futbol bu değil. Önemli olan dinamiklerdir. Futbolcular arasında nasıl bir ilişki oluşturduğunuzdur. Dizilişiniz sadece maça nasıl başladığınızdır. Preste, hücumda, savunmada farklılıklar gösterir. Sistem hakkında neden bu kadar çok konuşulduğunu anlamıyorum. Sakatlıklarımız düzeldiğinde hücumda ve savunmada dinamik futbolumuzu sergileyeceğiz. Antrenmanlarda hataları düzeltecek vaktiniz olmuyor ama en önemlisi liderlik yapabilmektir. Herkesin odaklanmış olmasını sağlamaktır. Günümüz futbolunda taktikten daha önemli olan bunlardır.” şeklinde cevap vermişti.

Haberin Devamı

Portekizli hoca sezonun kalan kısmında dörtlü savunma denese de sarı lacivertli takımla yolları ikinci kez ayrılmış, Fenerbahçe sezonu İsmail Kartal ve dörtlü savunma ile tamamlamıştı.

ÇAĞDAŞ ATAN: "BEŞİKTAŞ'IN ZAAFLARI VAR"

Kayserispor, sezonun Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ederken teknik direktör Çağdaş Atan, sezonun ilk maçı öncesi konuştu.

Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi. Atan, "Heyecanlıyız açıkçası, zor bir fikstürle başlayacağız. Takımızı hazır görüyorum. İyi hazırlık maçları oynadık, bizim için iyi veriler aldık. İlk rakibimiz Beşiktaş. Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanlar var ama zaafları da var. Bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz. Geçen seneden kalan olumsuz anlamdaki alışkanlıklarımızı da pozitif hale getirmeye çalıştık kamp süresince. Artık maç haftasına girdik, heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi işler yapacağımızı, iyi oyunlar çıkaracağımızı hayal ediyorum. Umarım öyle olur" diye konuştu.

Haberin Devamı