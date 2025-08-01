Beşiktaş, Shakhtar Donetsk yenilgisinin ardından transfer için düğmeye bastı! 2 yıldız acil koduyla bitiriliyor

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Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluk ve Avrupa’da başarı hedefleyen Beşiktaş, transferde şimdiden harekete geçmiş durumda... UEFA Avrupa Ligi ön elemesindeki kötü görüntü sonrası yönetim harekete geçti.

ÖNCE CERNY GELECEK

Siyah-Beyazlılar, bir an önce teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in istekleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere gereken transferleri yapmak istiyor. Birçok ismi gündemine alan Kara Kartal, kanatlarda oynayabilen ve geride bıraktığımız sezonu Alman ekibi Wolfsburg’dan kiralık olarak İskoç devi Rangers’ta oynayan Vaclav Cerny’yi ısrarla kadrosunda görmek istiyor.

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OPSİYONLU KİRALAMA SEÇENEĞİ

Yeni sezonda Wolfsburg kadrosunda olması beklenmeyen Cerny’nin menajeriyle yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağlanmıştı. Beşiktaş, Alman kulübüyle sıkı pazarlıklara başladı. Wolfsburg’la kontratı 2027’de bitecek Çek yıldız için kiralama teklifi yapıldı. Tarafların bu konuda son detaylar üzerinde görüştüğü bildirildi. Kartal’ın, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği bildirildi. Siyah-Beyazlılar, bir an önce bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

KESSIE HALA LİSTEDE

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’de sürdüren Franck Kessie, Beşiktaş’ın Gedson Fernandes’in yerine düşündüğü ilk isim olarak ön plana çıkmıştı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunu Siyah-Beyazlılar, bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. 28 yaşındaki oyuncunun kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek. Kara Kartal’ın bir yandan Al Ahli ile görüşmelerini sürdürdüğü, diğer taraftan yapacağı teklif için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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