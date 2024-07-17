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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda?

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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 09:31

Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapan Beşiktaş hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti. Şimdi ise gözler Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı canlı anlatım haberimizde olacak...

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Beşiktaş yeni sezonda yeni transferleriyle 2024-2025 Süper Lig'e hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ligde ilk maçına Samsunspor karşısında çıkacak. Beşiktaş’ın Slovenya kampındaki hazırlık maçlarında ilk rakibi ise Shakhtar Donetsk oldu. Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da sürdürecek. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş hazırlık maçı detayları...

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIKMAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadelenin Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.

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