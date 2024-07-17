Beşiktaş - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda?

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Beşiktaş yeni sezonda yeni transferleriyle 2024-2025 Süper Lig'e hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar ligde ilk maçına Samsunspor karşısında çıkacak. Beşiktaş’ın Slovenya kampındaki hazırlık maçlarında ilk rakibi ise Shakhtar Donetsk oldu. Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını 10-20 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da sürdürecek. Peki, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş hazırlık maçı detayları...

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIKMAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadelenin Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.