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Beşiktaş sezonun geri kalanı için hedefini belirledi

#Beşiktaş#Spor Toto Süper Lig#Valerien Ismael
Beşiktaş sezonun geri kalanı için hedefini belirledi

Alanyaspor karşısında alınan 4-1’lik galibiyetle puanını 50 yapan ve 4. sıradaki Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan Beşiktaş’ta hedef seri galibiyetler. Hafta sonunda Giresunspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Alanyaspor’u sahasında 4-1 mağlup eden Beşiktaş’ta hedef seri galibiyetler. Valerien Ismael yönetiminde ilk iç saha maçından farklı galibiyetle ayrılarak puanını 50'ye yükselten siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında boy göstermek için kalan maçlardan maksimum puanla ayrılmak istiyor. Ligde 4. sıradaki Başakşehir ile arasında 3 puanlık fark bulunan siyah-beyazlılar, oynayacağı müsabakalarda seri yakalayarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Zorlu maçlar iç sahada
Ligin kalan 6 haftasında Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, taraftarının önünde Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Konyaspor’u ağırlayacak. Deplasmanda küme düşme hattının 10 puan üzerindeki Giresunspor ve 12 puan yukarısındaki Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, 27 puanla 19. sırada yer alan ve zor günler geçiren Göztepe ile de 37. haftada son deplasman mücadelesine çıkacak. Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile 9, 3. Konyaspor ile de 8 puan fark olan Beşiktaş, bu iki rakibiyle de taraftarının önünde karşı karşıya gelecek. Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen ve seri galibiyetler hedefleyen Valerien Ismael’in ekibi, rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek.

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Batshuayi toparlandı
Bu sezon kaçırdığı gollerle eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, Alanyaspor karşısında kaydettiği 2 golle galibiyette başrol oynarken, taraftarların da gönlünü almayı başardı. Gol sayısını 14’e yükselten ve krallık yarışında El Kaabi’yi takip eden Batshuayi, ligin son haftalarında siyah-beyazlıların en önemli kozlarından birisi olacak. Valerien Ismael’in gelmesiyle birlikte orta sahaya top almak için daha az gelen ve hücumda rakibi daha çok rahatsız eden Batshuayi, krallık yarışında da farkı kapatarak gözünü zirveye dikti.

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#Beşiktaş#Spor Toto Süper Lig#Valerien Ismael

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