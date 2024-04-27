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Beşiktaş'ın kabus sezonu devam ediyor!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Derbi
Beşiktaşın kabus sezonu devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 21:25

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatacak.

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, derbi galibiyeti alamadan 2023-2024 sezonunu kapatmış olacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 yenilen Kartal, 15. haftada ise Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye 3-1 kaybetti.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında ise 28. haftada Galatasaray’a bu kez evinde 1-0 mağlup oldu.

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EN FAZLA DERBİ MAĞLUBİYETİ ALDIĞI SEZON

Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu altı maçın beşini kaybeden Beşiktaş (1G 5M), Süper Lig tarihinde 1977/78 (1B 5M) ile birlikte en fazla derbi mağlubiyeti aldığı iki sezondan birini yaşıyor (playoff maçları hariç).

EN ÇOK MAĞLUBİYET ALDIĞI SEZON

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 13'ünü kaybeden Beşiktaş (15G 6B), lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Derbi

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