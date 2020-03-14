Beşiktaş, sessiz derbide Galatasaray ile karşılaşıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.

Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.



- Sergen Yalçın'ın ilk derbisi



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.

Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen

Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.



- Sarı kart alarmı



Beşiktaş'ta derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.



- Muhtemel 11



Uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve sezonu kapatan Douglas Pereira'dan yoksun Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle:

Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin-Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz.





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