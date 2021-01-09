Beşiktaş seriye bağladı, değeri uçtu!

Süper Lig lideri Beşiktaş’ın başarılı performansı, takımın ekonomik değerine de olumlu etki yaptı....

Tüm dünyada futbol kulüplerinin pazar değerleri ve mali yapıları üzerine analizler yapan KPMG Football Benchmark’a göre siyah beyazlı kadronun piyasa değeri 6 aydan kısa süre içinde yüzde 35 arttı. Son analizde Beşiktaş Futbol Takımı’ndaki oyuncuların toplam değeri 67,2 milyon Euro olarak belirlendi. Bu rakam, ağustos ayında yaklaşık 50 milyon Euro idi.

ŞAMPİYONLUK SEZONU GİBİ

Öte yandan, ligde oynadığı 16 maçta 37 gol atan Beşiktaş, şampiyon tamamladığı 2015-2016 sezonunda da performansını tekrarladı. Söz konusu sezonun 16. haftası sonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran siyah beyazlı takım, daha sonraki sezonların hiçbirinde 16 haftalık bölümde 30 barajına ulaşamadı.

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