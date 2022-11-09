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Canlı Anlatım: Beşiktaş Serik Belediyespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Serik Belediyespor#Türkiye Kupası
Canlı Anlatım: Beşiktaş Serik Belediyespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 09:14

Beşiktaş ile Serik Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş, Ziraat Türkyie Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u konuk ediyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Serik Belediyespor: 0

Goller

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan, Atiba, Kerem, Dele Alli, Redmond, Tayfur, Muleka

Serik Belediyespor: Mehmet, Fırat, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali, Sergen,, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet.

BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

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#Beşiktaş#Serik Belediyespor#Türkiye Kupası

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