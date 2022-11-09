Canlı Anlatım: Beşiktaş Serik Belediyespor maçı

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Beşiktaş, Ziraat Türkyie Kupası 4. tur maçında Serik Belediyespor'u konuk ediyor.
İlk yarı oynanıyor
Beşiktaş: 0
Serik Belediyespor: 0
Goller
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Oğuzhan, Atiba, Kerem, Dele Alli, Redmond, Tayfur, Muleka
Serik Belediyespor: Mehmet, Fırat, Mehmet Demirözü, İsmet Benli, Hasan Ali, Sergen,, Erdoğan, Oğuzhan, Burak, Sebahattin, Muhammet.
BEŞİKTAŞ SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Beşiktaş, Serik Belediyespor'u konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.