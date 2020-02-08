Beşiktaş, Sergen Yalçın'la ilk kez Vodafone Park'ta! iddaa oynayanların %44'ü...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK

Üst üste 4 resmi maçını kaybettikten sonra Karadeniz’de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın’ın getirdiği havayla 3 puanı almasını bildi.

Oldukça zorlu maçların yer aldığı şubat ayında mutlaka 3 puan parolasıyla sahada olacak olan Beşiktaş’ta, tribünlerde de müthiş bir desteğin olması bekleniyor.

Siyah -beyazlılarda Jeremain Lens’in de iyileşmesiyle birlikte bu maç öncesinde tek eksik Dorukhan Toköz.

Geçen hafta lider Sivasspor’u ağırlayan Gaziantep FK, yeni transferi Alexandru Maxim’in 2 golle yıldızlaştığı maçta oldukça verimli hücum etti ve aldığı 5-1’lik galibiyetle ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bu sezon ligde sadece 2 maçta kalesini gole kapatabilen Gaziantep FK, söz konusu deplasman maçları olunca enteresan bir istatistiğe sahip! Deplasmanda oynadıkları son 8 maçın 6’sında ilk yarılarda gol yemediler...

Savunmanın önemli ismi Djilobodji cezalı. Tetteh, Jefferson ve Muğdat ise sakat.

Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş’ın ligde oynadığı son 8 maçın 7’si "KG VAR" bitti.

- İki ekibin 6 karşılaşmasının 5’i "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş, lige o sezon yükselen ekiplerle evinde yaptığı son 13 maçın 12’sini kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Beşiktaş galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %44'ü siyah-beyazlı ekibin Vodafone Park'ta 3 puan alacağını düşünüyor.

%20'lik kesim de "2.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YORUMCUSU ERTAN SÜZGÜN'ÜN TERCİHİ...

‪Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Beşiktaş, lider Sivasspor’un mağlubiyetle kapadığı haftada zirve yarışına tutunmaya devam etti.‬ ‪Yeni transfer Boateng, Gaziantep FK karşısında ilk 11’de olmasa da maç kadrosunda olacak.

Sivasspor’a 5 atan Gaziantep FK, büyük sükse yaptı. Özellikle yeni transfer Maxim, yeteneğiyle göz doldurdu.

Sergen Yalçın’ın Vodafone Park’ta Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk karşılaşması. Siyah beyazlılar, taraftarı önünde hata yapmaz.!

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...





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