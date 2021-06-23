Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1 yıllık sözleşme imzalayacak

Spor Servisi - İsmail ER - Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber dün geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın’la anlaşma sağlandı. Yalçın, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak. Yalçın’ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı ücret 45 milyon TL’yi bulacak.

12 milyon teklif edilince sinirlendim

Sergen Yalçın, önceki gün başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, “Ben hiçbir zaman parayı mesele yapmadım. Ancak siz ilk görüşmede 12 milyon lira teklif edince sinirlendim. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörüne hak ettiği parayı verir. Ne şartlarda çalışıp iki kupa kazandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Elimdeki kadro ile yetindim, ses çıkarmadım. Ama son yaşananlar nedeniyle mobbinge uğradığımı düşünüyorum” diyerek sitemli sözler sarf etmişti.

Taraftarlar kulübe mesaj yağdırdı

Bu sözlerin ardından ipler kopma noktasına gelirken, dün camianın önde gelen isimleri ve taraftar dernekleri harekete geçti. Sosyal medyada örgütlenen çok sayıda taraftar Sergen Yalçın’ın evinin önüne giderek destek tezahüratı yaptı. Yüzlerce taraftar da kulübü telefon ve mesaj yağmuruna tutarak Yalçın’ın mutlaka ikna edilmesini istedi. Eski yönetici Erdal Acar da Yalçın’ı telefonla arayarak, “Bütün taraftarlar senin kalmanı istiyor, lütfen kararını gözden geçir” ricasında bulundu.

Kocadağ’ın evinde Çebi sürprizi

Yönetim ile Yalçın arasındaki olumsuz hava, Emre Kocadağ’ın aynı sitede oturduğu Yalçın’ı telefonla arayıp evine davet etmesiyle yumuşadı. Beşiktaş Kongre Üyesi Adem Mert’in oğlu Serhat Mert ile birlikte Kocadağ’ın evine giden Yalçın büyük bir sürprizle karşılaştı; başkan Ahmet Nur Çebi de orada kendisini bekliyordu. Daha sonra masaya oturan taraflar 4 saat süren görüşme sonucunda el sıkışırken, Beşiktaş Kulübü anlaşmayı, “10’un yeri burası” mesajıyla duyurdu.

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