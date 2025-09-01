×
Beşiktaş, Sergen Yalçın'a ilk transferini getiriyor! Resmi açıklama yolda

#Beşiktaş#Vaclav Cerny#Transfer
Beşiktaş, Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile beraber transferde yeniden gaza bastı. Siyah beyazlılar, bonservisi Wolfsburg'da bulunan Vaclav Cerny transferini resmen açıklama hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Yönetimi’nin yaz transfer dönemi boyunca en çok istediği isimlerden bir tanesi Vaclav Cerny’di. Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg’un formasını giyen Çek futbolcu ile yapılan her görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI

27 yaşındaki futbolcu, el sıkışılmasının ardından da sosyal medyadan Beşiktaş’ın resmi hesabını takibe aldı. Şimdi ise sırada Wolfsburg ile yapılacak son pazarlıklar bekleniyor. Alman ekibi, ilk etapta pazarlıkları 10 milyon Euro’dan açmıştı. Yapılan temaslarda bu rakamın çok daha altına inildiği öğrenildi.

AN MESELESİ

Oyuncunun da Hamburg’dan gelen teklifi reddetmesiyle birlikte masada tek kalan takım Beşiktaş oldu. Hal böyle olunca Siyah-Beyazlı ekibin de işi kolaylaştı.

Bu doğrultuda iki taraf arasında artık sözleşmenin hazırlandığı ve imza için geri sayıma geçildiği bildirildi. Yani Cerny’nin, Kara Kartal’a gelmesi artık an meselesi olarak görülüyor.

