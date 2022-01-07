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Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı

#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Koronavirüs
Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde çalıştı

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Önder Karaveli'nin koronavirüse yakalanması nedeniyle U-19 Akademi Takım Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde sürdürdü.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla devam etti. Önder Karaveli'nin koranavirüse yakalanması nedeniyle U-19 Akademi Takım Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışan siyah-beyazlılar, 5’e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı programlar uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Trabzon’a ardından kara yolu ile Rize’ye giderek kampa girecek.

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Koronavirüs

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