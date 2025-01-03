Beşiktaş, Serdal Adalı'ya Rize ile 'Hoş geldin' demeyi planlıyor!

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Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yeni yönetimiyle 2025’in ilk sınavına bugün Çaykur Rizespor deplasmanında çıkıyor. Çaykur Didi Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek. Ligde oynadığı son 8 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe karşısında alıp 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayan siyah beyazlılar hem bu seriyi sonlandırmak hem de yeni yönetime galibiyetle hoş geldin demenin planlarını yapıyor.

Beş oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta tedavileri süren Gabriel Paulista ile Milot Rashica bugün görev yapamayacak. Kart cezası biten Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin şans vermesi halinde forma giyebilecek. Beşiktaş’ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Bodrum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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22- Beşiktaş ile oynadığı son 22 Süper Lig maçını kazanamayan Rizespor, 16 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken son galibiyetini Şubat 2006’da deplasmanda 1-0’lık skorla elde etti.

5- Deplasmanda oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş (3B 2M), dış sahada daha uzun bir galibiyet hasretini en son Eylül 2021-Ocak 2022 arasında yaşadı (8 maç).

11- Rize'ye konuk olduğu son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş (9G 2B), bu deplasmandaki son mağlubiyetini gol sevinci yaşayamadığı son karşılaşmada aldı (Eylül 2005; 0-1).

SERDAL ADALI VE EKİBİ TAM KADRO RİZE'DE

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı bugünkü Rizespor maçında takımı yalnız bırakmayacak. Adalı tüm yöneticilerle birlikte deplasmana gideceklerini ve futbolcuların yanında olacaklarını ifade etti. Siyah beyazlı takımın sadece morale ihtiyacı olduğunu belirten Serdal Adalı, takımdaki birlik ve beraberliği göstereceklerini ifade ederken Rize deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını ifade etti.