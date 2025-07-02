Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi! İşte transfer için istenen ücret

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Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek için Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücum hattındaki değişim çalışmalarına hız kazandırmış durumda.

SEMİH İÇİN TALEP 15 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın parlayan genç yeteneği Semih Kılıçsoy’a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden; Aston Villa, Newcastle United ve Championship temsilcisi Leeds United’ın radarında olan 19 yaşındaki forvet için Hollanda’dan Utrech’in de ilgisi sürüyor.

Kulüp, 15 milyon Euro’ya Semih’i elden çıkarmaya hazır.