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Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirledi! İşte transfer için istenen ücret

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Transfer
Beşiktaş Semih Kılıçsoyun bonservisini belirledi İşte transfer için istenen ücret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 10:15

Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında yer almayan ve Abraham'ın da gelişiyle forma bulması bir hayli zor gözüken Semih Kılıçsoy, siyah beyazlılarla yol ayrımında.

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Gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmek için Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücum hattındaki değişim çalışmalarına hız kazandırmış durumda.

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SEMİH İÇİN TALEP 15 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın parlayan genç yeteneği Semih Kılıçsoy’a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden; Aston Villa, Newcastle United ve Championship temsilcisi Leeds United’ın radarında olan 19 yaşındaki forvet için Hollanda’dan Utrech’in de ilgisi sürüyor.

Kulüp, 15 milyon Euro’ya Semih’i elden çıkarmaya hazır.

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Transfer

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