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Canlı Anlatım: Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Şanlıurfaspor#Türkiye Kupası
Canlı Anlatım: Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 17:54

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Beşiktaş: 0

Şanlıurfaspor: 2

Goller: 9' Kemal Rüzgar, 15' Kemal Rüzgar

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk.

Şanlıurfaspor: Aydın, Samet, Yiğit, Seyip, Alp, Barış, Erkam,Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal

BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Şanlıurfaspor#Türkiye Kupası

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