Canlı Anlatım: Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Beşiktaş ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Beşiktaş: 0
Şanlıurfaspor: 2
Goller: 9' Kemal Rüzgar, 15' Kemal Rüzgar
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk.
Şanlıurfaspor: Aydın, Samet, Yiğit, Seyip, Alp, Barış, Erkam,Behlül, Bünyamin, Mert, Kemal
BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u konuk ediyor. Saat 21.00'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebiliyor.