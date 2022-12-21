Beşiktaş-Şanlıurfa maçında tribünlerden tepki! İki oyuncu ıslıklandı ama 6 dakikada her şey değişti

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Beşiktaş ile Şanlıurfaspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda tribünlerin tepkisi dikkat çekti. İkinci yarıda gidişat değişti.

Şanlıurfaspor'DAN ÜST ÜSTE GOLLER

Siyah-beyazlılar sürpriz bir şekilde ilk 15 dakikada 2-0 geriye düştü. Konuk ekipte 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar iki gol buldu.

ŞENOL GÜNEŞ 29 DAKİKA DAYANABİLDİ

Mücadeleye Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk 11'i ile başlayan Şenol Güneş, 29. dakikada iki değişiklik birden yaptı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIK

Atiba Hutchinson'ın yerine Tayyip Talha, Dele Alli yerine Gedson Fernandes dahil oldu. Beşiktaş'a transferinden itibaren beklenen performansı gösteremeyen Dele Alli, saha kenarına gelirken ıslıklara maruz kaldı.

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ERSİN DESTANOĞLU'NA DA TEPKİ VAR

Ayrıca Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da topla buluştuğunda taraftarlarca ıslıklandı.

TEPKİ TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmanın 2-0 devam ettiği dakikalarda Beşiktaş tribünleri, "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" şeklinde tezahüratlar yaptı.

CENK TOSUN SAHNE ALDI, 6 DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Mücadelenin ikinci yarısının bir kısmında da tepkiler devam ederken sahneye Cenk Tosun çıktı. Maçın 67 ve 69. dakikalarda 2 gol birden atan tecrübeli golcü, 73. dakikada da N'Koudou'nun golünde pası veren oyuncu oldu.

6 dakikada gerçekleşen geri dönüşün ardından tribünler büyük cosku yaşadı.