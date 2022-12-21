Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Beşiktaş-Şanlıurfa maçında tribünlerden tepki! İki oyuncu ıslıklandı ama 6 dakikada her şey değişti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Şanlıurfaspor
Beşiktaş-Şanlıurfa maçında tribünlerden tepki İki oyuncu ıslıklandı ama 6 dakikada her şey değişti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 22:04

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanan Beşiktaş-Şanlıurfaspor maçında taraftarlar, oyunculara tepki gösterdi. Tribünlerin protestosunun ardından 6 dakikada tüm gidişat değişti.

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Şanlıurfaspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda tribünlerin tepkisi dikkat çekti. İkinci yarıda gidişat değişti.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş, Türkiye Kupasında Şanlıurfaspor karşısında 4 golle döndüBeşiktaş, Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor karşısında 4 golle döndü! Haberi görüntüle

Şanlıurfaspor'DAN ÜST ÜSTE GOLLER

Siyah-beyazlılar sürpriz bir şekilde ilk 15 dakikada 2-0 geriye düştü. Konuk ekipte 9 ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar iki gol buldu.

Beşiktaş-Şanlıurfa maçında tribünlerden tepki İki oyuncu ıslıklandı ama 6 dakikada her şey değişti

ŞENOL GÜNEŞ 29 DAKİKA DAYANABİLDİ

Mücadeleye Ersin, Rosier, Necip, Emrecan, Umut, Atiba, Redmond, Salih, Dele, Muleka, Cenk 11'i ile başlayan Şenol Güneş, 29. dakikada iki değişiklik birden yaptı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIK

Atiba Hutchinson'ın yerine Tayyip Talha, Dele Alli yerine Gedson Fernandes dahil oldu. Beşiktaş'a transferinden itibaren beklenen performansı gösteremeyen Dele Alli, saha kenarına gelirken ıslıklara maruz kaldı.

Haberin Devamı

ERSİN DESTANOĞLU'NA DA TEPKİ VAR

Ayrıca Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu da topla buluştuğunda taraftarlarca ıslıklandı.

TEPKİ TEZAHÜRATLARI

Karşılaşmanın 2-0 devam ettiği dakikalarda Beşiktaş tribünleri, "Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin" şeklinde tezahüratlar yaptı.

CENK TOSUN SAHNE ALDI, 6 DAKİKADA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Mücadelenin ikinci yarısının bir kısmında da tepkiler devam ederken sahneye Cenk Tosun çıktı. Maçın 67 ve 69. dakikalarda 2 gol birden atan tecrübeli golcü, 73. dakikada da N'Koudou'nun golünde pası veren oyuncu oldu.

6 dakikada gerçekleşen geri dönüşün ardından tribünler büyük cosku yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Türkiye Kupası#Şanlıurfaspor

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Soğuk havada kalbe dikkat Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız | 7 SORU 7 YANIT

Soğuk havada kalbe dikkat! Etkisi günler hatta haftalar sonra ortaya çıkabilir... Kendimizi nasıl korumalıyız? | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
Arjantinin başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionelin hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

Arjantin'in başına iki maç için geçici olarak getirilmişti... İki Lionel'in hikâyesi ve her şeyi değiştiren o konuşma

#2022 Dünya Kupası
Düdüklü patladı haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı

'Düdüklü patladı' haberlerinin sonu gelmiyor... Hata tencerelerde mi yoksa kullananlarda mı?

#Ev Kazası