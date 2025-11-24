Beşiktaş - Samsunspor maçının ardından Nihat Kahveci'den yıldız isme ağır eleştiri! 'Bunalımdaysan git artık ya'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 57. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder kaydetti. Samsunspor'un yanıtı 66. dakikada Ndiaye'den geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'ERSİN OLMASA 2-0 BAŞLIYORSUN'

"Tribünleri görmesem maç Samsun'da oynanıyor derim. Öyle başladı maç. Samsunspor Konferans Ligi'nde gururumuz. Orada lider. İlk yarıda Samsunspor 3 net pozisyona girdi. Ersin olmasa 2-0 başlıyorsun. Stat yıkılırdı. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Samsunspor evinde bu kadar rahat oynamamıştır."

Haberin Devamı

'HOCA HEP MAZERET ÜRETİYOR'

"Galip gelmen için 3-0 mı öne geçmen lazım. Bu iş herkese yazar. Sergen hoca niye geldi? Beşiktaş'ın teknik direktörü şampiyon olduğu sene 'bana sabredin, bana 2-3 dönem verin' diye gelmedi. Hemen dokunuş yapsın diye geldi. İstenilmesi de çok normal. Çünkü o krediye sahip bir teknik direktör. Ancak şu an puan farkı 11. Hoca hep mazeret üretiyor. Bu kadroyu biz kurmadık diyor."

'TRİBÜNDEN KADRO YAP SEÇ BUNDAN DAHA İYİ SONUÇ ALIR'

"Beşiktaş kadrosu o kadar kötü bir kadro değil. Tribünden kadro yap seç bundan daha iyi sonuç alır. Ersin Destanoğlu ile ilgili bahis iddiaları vardı. Gitti ifade verdi. Bugün Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu kim Ersin. Maç nerede İnönü'de. Beşiktaş'ın durumunu özetleyen bir durum."

Haberin Devamı

'BUNALIMDAYSAN GİT ARTIK YA!'

"Rafa Silva bunalımdaysan git artık ya! Başkana sesleniyorum buradan yolla abi. Eğer sakat değil çıkmıyorsan sahaya Beşiktaş'ın yakasından kopun ya! Abraham ve Cerny bugün sahada yoktu. Salih Uçan ilk yarı yoktu."

'BU OYUNLA İLK 3-4 ZOR GÖZÜKÜYOR'

"Cengiz Ünder geldiğinden beri beklenilenin üstünde oynuyor. Gol ve asist katkısı sürpriz. Ama hoca en etkili oyuncusunu çıkartıyor. Beşiktaş, bu kadar puan kaybetmişken kendi sahasında beraberliğe oynamaz. Bu oyunla ilk 3-4 zor gözüküyor."

'ŞU ÖNE GEÇİLİP PUAN KAYBETME HASTALIĞINA ÇARE YOK MU?'

Haberin Devamı

"Penaltı kararı tartışmasız doğruydu. Çünkü iki kere hamle var. Penaltıyı Abraham bekledim ama Cengiz Ünder aldı attı. Sonra da kendi kalesine asist yaptı. Beşiktaş her maç iyi de oynasa bir karambol oluyor. Şu öne geçilip puan kaybetme hastalığına çare yok mu?"