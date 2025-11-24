Beşiktaş-Samsunspor maçını Hürriyet'in usta yazarları yorumladı: Hastalık sürüyor! Rafa Silva’yı aradılar

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 57. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder kaydetti.

Samsunspor, 66. dakikada Beşiktaş savunmasının üst üste hataları sonrası Cherif Ndiaye eşitliği sağladı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 21 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Samsunspor ile 24 puanla 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Samsunspor ise Breidablik ile Konferans Ligi'nde oynadıktan sonra ligde Alanyaspor'u ağırlayacak.

USTA KALEMLER BEŞİKTAŞ’I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor’un usta yazarları Mehmet Ayan, Uğur Meleke ve Güntekin Onay, Beşiktaş-Samsunspor mücadelesini değerlendirdi.

MEHMET AYAN: FUTBOL OYNAMAYI DA OYNATMAYI DA UNUTMAK!

Beşiktaş bu sezon oyun olarak büyük takım vasfını kaybetti.

84'te Cerny’nin yerine Demir Ege’nin oyuna girişi çok şey anlattı. Sergen hocanın yerinde olsam aynını yapardım. Evet 1 puanı korumak için. Hocayı eleştirmek değil maksadım. Muhtemelen kendisinin de yaptığı bir durum tespiti benimkisi. Güçlü Samsunspor ataklarına orta saha direncini Demir Ege ile sağlayabilirdi. Öyle yaptı 1 puanı aldı Beşiktaş. Büyük takımlar bazen buna ihtiyaç duyarlar.

Beşiktaş’taki sorun bu sezon oyun olarak büyük takım vasfını kaybetmiş olması. Halbuki harika bir pazar gününde, güzel bir stadyumda, dolu tribünler önünde, tam maç havası; ideal maç saati değil miydi? Rakip güçlü de olsa sen (bu sene çok kez unuttuğun) Beşiktaş değil miydin? Remzin kartalları gibi manileri aşabilmek bu kadar mı güçtü? Yanıt HAYIR! Gördük ki sanılan da güçmüş aşmak o manileri...

BU KADAR KÖTÜ OLABİLİR Mİ?

Hangi futbolsever diyebilir ki Samsunspor’un kadrosu Beşiktaş’tan daha klas? Gel gör ki bu kadar kötü bir futbol takımı olabilir mi? Maçın başındaki çaresizliği saymıyorum bile. 1-0’ın ardından düşülen durum içler acısı. Beşiktaş oynamayı unuttuğu gibi, oynatmamayı da unutmuş. 1-0’ı korumayı beceremedi. Konuk takım Samsunspor her akında tehlike yarattı. Bazılarını beceriksizliklerinden, bazılarını da Ersin’in kurtarışlarından neticeye çeviremediler.

YERLİLER UMUT VERMİYOR

71’de Holse, 82’de Polat’ın kaçırdıklarının yanı sıra pozisyon olmadan ölen atak başlangıçları var. Halbuki savunma ikilisi o kadar kötüydü ki... Onlara da trafik polisliği yaparlardı merkezden.

Maç sonunda stadyumdaki “yönetim istifa” sloganları kadar dikkatimi çeken başka bir konu da taraftarın yerli oyunculara (haklı) tepkisi... Bu tip kriz anlarında takımları yerliler diriltir. Beşiktaş’ta ne Salih, ne Rıdvan, ne Cengiz, ne Emirhan, ne Gökhan umut veriyorlar bu konuda. Kenardaki 1 numaralı yerli de çaresiz!

UĞUR MELEKE: BEŞİKTAŞ’IN ÇEKİLME HASTALIĞI SÜRÜYOR

Süper Lig’in iki iyi ekibi Beşiktaş ve Samsunspor, sporseverlere aksiyon dolu bir 90 dakika izlettiler. Türkiye’yi Avrupa’da büyük bir başarıyla temsil eden Konferans Ligi lideri Samsunspor, son iki ayda şahane bir savunma takımına dönüştü. Ekim-Kasım’da toplam sadece 3 gol yediler, bunların ikisi zaten maç koptuktan sonra gelen değersiz sayılardı. İki aydır hiçbir maçta ilk golü kalelerinde görmemişlerdi, dün 55’inci dakikada Cengiz’in penaltısıyla bozuldu bu büyü.

Ancak Thomas Reis’in ekibinin en önemli özelliği, maç içinde birden fazla stratejiyi başarıyla sergilemeleri. Dün 55’te golü yedikten sonraki 10 dakikada topla yüzde 72 ile oynadılar. Güçlü bir hücum pres yaptılar, rakip yarı alanda tam 6 top kazandılar. Bunun ödülünü de 65’teki beraberlik golüyle aldılar.

Samsunspor’u İstanbul’dan hak ederek çıkardıkları 1 puan için kutlarken Sergen Yalçın’a da sanırım şu soruyu yöneltmek gerek: Beşiktaş neden skoru her bulduğunda bu kadar geriye çekiliyor? Neden vitesi 5’ten 1’e düşürüyor? Sergen Yalçın bu hastalığın farkında mı ya da bir çözüm çabası var mı?

GÜNTEKİN ONAY: KAZANMAYI BİLMİYOR!

Beşiktaş, her maç öne geçip skoru koruyamıyor. Hep aynı felaket senaryosu... Her ne kadar yenilen goller bireysel hatalarla da gelse de, aslında ortada net bir şey var ki; Beşiktaş skoru bulduktan sonra oyunu tamamen rakibe kaptırıyor. Dün 1-0’ı bulana dek adeta göbeği çatlayana kadar yoğun bir mücadele veren siyah beyazlılar, golü attıktan sonra 1-1’e gelene kadar ki 10 dakikalık sürede kontrolü rakibe kaptırdı. Bu süreçte Samsunspor’un topa sahip olma oranı yüzde 72’ye 28’di. Bu tablo her şeyi anlatıyor.

RAFA SILVA'YI ARADILAR

Bireysel hatalarla yenilen goller ve kaybedilen puanlar olsa da asıl sorun oyunun kontrolünü vermek. Beşiktaş dün Samsunspor gibi çok güçlü ve organize bir takımı çoğu zaman baskı altına almayı başardı ancak gol pozisyonu sayısı yine de az. Abraham iyi niyetli ve çalışkan lakin kolaylıkla kontrol edilecek kadar ağır bir santrfor. İngiliz futbolcu ilerde top alıp tutamayınca Beşiktaş çıkamıyor veya kontratak da yapamıyor. Ayrıca siyah beyazlıların Rafa Silva’yı aradığı gerçeğini de dün net bir şekilde gördük.

SERGEN YALÇIN’IN KREDİSİ VAR

Sergen Yalçın’ın işi kolay değil ve her ne kadar şu ana kadar başarısız olsa da Beşiktaş camiasında yeterli kredisi var ve olmalı da. Ancak şunun da altını çizmek lazım: Beşiktaş, bu kadro ile puan kaybettiği maçlarda en az 8-10 puan daha fazla rahatlıkla alabilirdi. Kayıpların kadro kalitesi ile bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olur. Mücadele gücü gözle görülür bir şekilde artan bir Beşiktaş var ancak bu yeterli olmuyor. Siyah beyazlılar dün kazanacak kadar mücadele ortaya koydu ama kaleci Ersin iyi oynamasa gerçek şu ki; sahadan puansız ayrılırdı.

Samsunspor ise ligde ve Avrupa’da sadece 1 maç kaybetti. Neden bileği zor bükülen bir takım olduklarını da dün gösterdiler.