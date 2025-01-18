Beşiktaş-Samsunspor maçında nefes kesen an! Semih Kılıçsoy vurdu, top çizgiden çıktı

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETE HASRET

Beşiktaş, üst üste 2 kez galibiyet sevinci yaşamaya hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında üst üste 3 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, en son 2024 yılının eylül ayında ligde arka arkaya 3 puan almayı başardı. Beşiktaş, söz konusu dönemde önce iç sahada Eyüpspor’u 2-1, deplasmanda da Kayserispor’u 3-0 mağlup etmişti.

İKİNCİ YARIDA ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut çekemeyen Beşiktaş, ikinci devreye 21 kez kaleyi yokladı.

Opta'nın verilerine göre; 7 net pozisyona giren ve 2.10 gol beklentisi yakalayan siyah-beyazlılar, 30 kez rakip ceza sahasında top buluşulmasına karşın aradığı golü bulamadı.

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SON SANİYEDE NEFES KESEN POZİSYON

Tüpraş Stadyumu'nda mücadeleye ise son dakikada pozisyon damga vurdu. Siyah beyazlılarda Semih Kılıçsoy maçın 90+6. dakikasında bomboş durumda net bir kafa vuruşu yaptı.

Ancak Reeder Samsunspor'da Kingsley Schindler hayati bir müdahale yaptı ve topu çizgiden çıkardı. Bu pozisyonun tamamlanmasının hemen ardından karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam son düdüğü çaldı.