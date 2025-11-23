×
Beşiktaş-Samsunspor maçında çok konuşulan pozisyon: 'VAR' incelemeye çağırdı, hakem penaltı 'yok' dedi!

Kasım 23, 2025 18:24

Beşiktaş, Samsunspor karşısında penaltı beklerken müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesine karşın penaltı kararı vermedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşılaştı.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip ilk yarıda penaltı bekledi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 36. dakikasında Cengiz’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü. Ancak siyah-beyazlı futbolcular, pozisyon öncesi  Borevkovic ile Tammy Abraham arasında geçen ikili mücadele için hakeme itirazlarda bulundu.

Beşiktaş-Samsunspor maçında çok konuşulan pozisyon: VAR incelemeye çağırdı, hakem penaltı yok dedi

VAR İNCELEMEYE ÇAĞIRDI

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası bu pozisyonun penaltı olma ihtimali sebebiyle pozisyonu izlemek için kenara geldi.

PENALTI 'YOK' DEDİ

Karaoğlan, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi ve taç atışıyla oyunun devam etmesini istedi.

Beşiktaşlı tribünler ve taraftarlar, bu karar uzun süre itiraz etti.

