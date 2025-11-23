Beşiktaş-Samsunspor maçında çok konuşulan pozisyon: 'VAR' incelemeye çağırdı, hakem penaltı 'yok' dedi!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşılaştı.

Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip ilk yarıda penaltı bekledi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 36. dakikasında Cengiz’in sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak Samsunspor savunmasından döndü. Ancak siyah-beyazlı futbolcular, pozisyon öncesi Borevkovic ile Tammy Abraham arasında geçen ikili mücadele için hakeme itirazlarda bulundu.

VAR İNCELEMEYE ÇAĞIRDI

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı sonrası bu pozisyonun penaltı olma ihtimali sebebiyle pozisyonu izlemek için kenara geldi.

PENALTI 'YOK' DEDİ

Haberin Devamı

Karaoğlan, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi ve taç atışıyla oyunun devam etmesini istedi.

Beşiktaşlı tribünler ve taraftarlar, bu karar uzun süre itiraz etti.