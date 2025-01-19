Beşiktaş - Samsunspor maçı sonrası çarpıcı sözler: Somurtanlar gülüyor | Kalp kazanır ama şampiyonluk kazanır mı?

Haberin Devamı

Beşiktaş ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorun ardından 37 puana yükselen Samsunspor 3. sıradaki yerini koruyarak devam etti. Son 5 maçta 4. puan kaybını yaşayan Beşiktaş ise 31 puanla 5. basamakta yer aldı.

Karşılaşma sonrası yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, köşelerinde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Güntekin Onay: Solskjaer motivasyonuyla iyi oynadılar

İlk yarıda çok yavan bir maç izledik. Beşiktaş, istekli başladığı maçta Samsunspor’un 10 kişilik 2’nci bölge savunmasını aşamadı. Orta alanda kalabalık ve adam adama oynayan kırmızı beyazlı ekip karşısında Ciro mmobile’nin direkten dönen şutu dışında hücumda etkili olamayan Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muci’nin girmesiyle daha hareketli ve tempolu bir oyun sergiledi.

Haberin Devamı

AL-MUSRATi OYUNDAN ÇIKINCA BEŞiKTAŞ’IN HIZI KESiLDi

64’üncü dakikada 10 kişi kalan Samsunspor karşısında Thomas Reis 5 değişiklikle skoru tutmak isterken; Serdar Topraktepe sadece Al Musrati-Semih Kılıçsoy değişikliği yaptı.

Kağıt üzerinde daha ofansif gibi görünen bu değişiklikle aslında Beşiktaş’ın 10 kişi kaldıktan sonra hiç çıkamayan Samsunspor’a karşı hızı kesildi.

Çünkü Al-Musrati topu hızlandıran, tek paslarla oyunu kanatlara çevirip atak devamlılığı ile oynamasını sağlayan isim idi. O pozisyonda görev yapan oyuncu topa 2 kez temas edip ayağından geç çıkartsa bile rakip savunma yerleşecek zamanı bulur.

SAVUNMACILAR VE KALECi OKAN OLAĞANÜSTÜ OYNADI

Beşiktaş dün ikinci yarıda kazanacak mücadeleyi ve oyunu ortaya koydu ancak Samsunspor, savunması ve kaleci Okan Kocuk’un olağanüstü mücadelesi ile 1 puanı almayı başardı.

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcısı Erling Moe, dün maçı izlerken hangi notları aldılar?

Bunu bilmek tabii ki imkansız ancak ikinci yarıdaki Beşiktaş’ı beğendiklerini düşünüyorum.

Haberin Devamı

Uğur Meleke: Kalp kazanır da şampiyonluk kazanabilir mi?

Benim gibi 80’lerde doğanların birçoğu için Solskjaer, bir çocukluk ikonudur. Soğukkanlı katil, tıkanan maçların çözücü golcüsü, finallerin nöbetçi yıldızıdır Solskjaer.

Simgesi olduğu kulübe, Manchester United’a teknik adam olarak dönüşünün temelinde de bu duygu yatar. Zor zamanlardan geçiliyordu. Fedakar bir nöbetçiye ihtiyaç vardı ve Solksjaer kabul etmişti o geçici görevi. Kısa sürede somurtan oyuncu grubunu gülümser hale getirmiştir.

Futbolcuların sevgilisidir. Odasına gelene kendi eliyle çay-kahve ikram eden, Netflix dizi tavsiyesi veren, yemekhanede kendi özel masası olmasına rağmen ısrarla futbolcularla yiyen mütevazı koçtur. Takımda yarattığı olumlu hava da ona kalıcı sözleşme ödülü olarak dönmüştü zaten.

Haberin Devamı

Ancak gerçekçi olmak lazım: Soslkjaer taktiksel bir deha kabul edilmez, zaten Manchester’da da bu işleri daha çok yardımcısı McKenna’nın yaptığı söyleniyordu. Buraya da benzer bir yardımcıyla, Moe ile geldi. Solskjaer iyi futbolcudur, iyi karakterdir.

İnsan yönetimidir, kalp kazanmaktır sırrı. Peki bu özellikler, Beşiktaş’ın kaderini değiştirmeye yeter mi? Bence hiç kolay değil işi.

Bence dün akşam Tüpraş Stadı’nda Beşiktaş’ın teknik adamlık için hedefleyebileceği iki başarılı hoca vardı: Biri Vincenzo Montella, biri de Thomas Reis’tı.

Tabii ki ikisinin de halen aktif görevleri olduğunun farkındayım. Ama bilemiyorum, Manchester United’ın Sporting Lizbon’a Ruben Amorim için 11 milyon Euro bonservis ödemesi gibi bir formül deneyebilir miydi Beşiktaş Reis için?

Haberin Devamı

Samsunspor dün iyi bir gününde değildi ama Thomas Reis sezon genelinde tam bir büyük takım hocası performansı sergiledi bence.