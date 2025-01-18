Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 09:21
Beşiktaş - Samsunspor maçı ile Süper Lig'in 19. hafta karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Samsunspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş, rakibine karşı iç sahada yaşadığı zorlu sürece son vermek istiyor. Peki, Beşiktaş - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar ve muhtemel 11 bilgileri
Beşiktaş - Samsunspor maçı, Süper Lig'in 19. hafta karşılaşması yeni teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer tarafından tribünden takip edilecek. Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamamış ve rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemediği tek dönemi 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı (3B). Ayrıca, Samsunspor, Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünden puan çıkarırken (1G, 2B, 2M), önceki sekiz karşılaşmasından ise yedisinde mağlup ayrılmıştı (1G). Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 19. hafta mücadelesi kapsamında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele bugün, 19:00'da Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer karşılaşmayı tribünden izleyecek.
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Beşiktaş evinde oynadığı son Süper Lig maçında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti ve Serdar Topraktepe yönetiminde üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı tek dönemi Nisan-Mayıs 2024'te yaşadı.
- Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasından bu yana oynadığı 10 maçın sadece ikisini kazanabildi (4B, 4M). Bu dönemde yalnızca Hatayspor ve Bodrum FK, Beşiktaş'tan daha az galibiyet almıştı.
- Samsunspor bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en fazla gole kapama yapan takım (5), dış sahada oynadığı dokuz maçın altısını kazandı (1B, 2M). Karadeniz ekibi, 1986/87 ve 1993/94 sezonlarında daha fazla dış saha galibiyeti almıştı.
- Samsunspor, Süper Lig tarihinde bir sezonun 18. maçları itibarıyla en yüksek galibiyet sayısını (11) tekrarladı. Ancak, ilk 19 karşılaşmada 12 galibiyet almadılar.
- Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından gol yemeyen tek takım. Samsunspor'un ise bu şekilde yediği tek gol, sezonun ilk yarısındaki Beşiktaş maçında geldi (Rafa Silva).
- Beşiktaş'ın Süper Lig'deki son dört golünün ikisinde payı bulunan Rafa Silva (1 gol & 1 asist), sezonun ilk yarısındaki Samsunspor maçının açılış golünü kaydetmişti.
- Samsunspor’un forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji, Süper Lig'deki son iki maçında birer gole katkı sağladı (1 gol & 1 asist) ve Kasım 2023’te Beşiktaş’a karşı gol atmıştı.
- Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de Dört Büyükler dışında bir takımın başında 10+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına (2.0) ve galibiyet yüzdesine (%61) sahip.