Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Haberin Devamı

Beşiktaş - Samsunspor maçı, Süper Lig'in 19. hafta karşılaşması yeni teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer tarafından tribünden takip edilecek. Beşiktaş, Samsunspor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanamamış ve rakibini üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup edemediği tek dönemi 1985-1988 yılları arasında yaşamıştı (3B). Ayrıca, Samsunspor, Beşiktaş'a rakip olduğu son beş Süper Lig maçının üçünden puan çıkarırken (1G, 2B, 2M), önceki sekiz karşılaşmasından ise yedisinde mağlup ayrılmıştı (1G). Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Beşiktaş Samsunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 19. hafta mücadelesi kapsamında Beşiktaş, Samsunspor'u konuk edecek. Mücadele bugün, 19:00'da Bein Sports kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Haberin Devamı

MUHTEMEL 11'LER

Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer karşılaşmayı tribünden izleyecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ