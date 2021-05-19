MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak
GeriFutbol Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacak

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kupa törenine taraftar alınamadığını ancak normalleşmeyle yeniden bir kutlama düzenleneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig şampiyonu futbol A takımının Vodafone Park'ta kupasını alacağı törenin, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında taraftardan yoksun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kazanılan şampiyonluğu taraftarlarla kutlayamamanın üzüntüsünün yaşandığının aktarıldığı açıklamada, "Salgın koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi