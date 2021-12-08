Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'den sonra tarihe geçti! Gol yeme rekoru...

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, rakibine direnç gösteremedi ve sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrılarak bu sezonki Avrupa kupaları macerasına nokta koydu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ve grup aşamasını puansız tamamlayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin 20 yıl önceki performansını tekrarladı.

Beşiktaş Fenerbahçe'nin 2001/02 sezonundaki performansından sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasını puansız tamamlayan 2. Türk takımı olurken, yediği 19 golle de rekor kırdı.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları tarihinde grup aşamalarında en fazla gol yediği sezonu geride bırakmış oldu.

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performansın ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik heyet ve futbolculara sert tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet ettiler.

Haberin Devamı

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

VAR DEVREYE GİRDİ, SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Alman ekibi penaltı kazandı. Wolf'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Dahoud, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı kararının ardından hakem François Letexier, Welinton'un kırmızı kartı için VAR'a gitti ve pozisyonu tekrar inceledi. Fransız hakemi yaptığı incelemenin ardından da kararından dönmedi ve Welinton'un kırmızı kartı onaylandı.