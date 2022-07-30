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Canlı: Beşiktaş - Sampdoria maçı

#Beşiktaş#Sampdoria#Hazırlık Maçı
Canlı: Beşiktaş - Sampdoria maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İtalyan ekibi Sampdoria ile Vodafona Park'ta hazırlık maçında karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Beşiktaş, son hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile kozlarını Vodafone Park'ta paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Beşiktaş 0-0 Sampdoria

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Léris, Caputo.

Beşiktaş Sampdoria hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

Beşiktaş - Sampdoria maçı saat 19.00’da başladı. Mücadele TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanıyor.

 

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#Beşiktaş#Sampdoria#Hazırlık Maçı

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