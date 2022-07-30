Canlı: Beşiktaş - Sampdoria maçı

Beşiktaş, son hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile kozlarını Vodafone Park'ta paylaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Beşiktaş 0-0 Sampdoria
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincón, Sabiri, Léris, Caputo.
Beşiktaş Sampdoria hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?
Beşiktaş - Sampdoria maçı saat 19.00’da başladı. Mücadele TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanıyor.