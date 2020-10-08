Beşiktaş salonda çalıştı! Sergen Yalçın yönetiminde idman...

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı.

İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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