MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş salonda çalıştı! Sergen Yalçın yönetiminde idman...
GeriFutbol Beşiktaş salonda çalıştı! Sergen Yalçın yönetiminde idman...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 14:53 | Son Güncelleme:

Beşiktaş salonda çalıştı! Sergen Yalçın yönetiminde idman...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş salonda çalıştı! Sergen Yalçın yönetiminde idman...
Abone Olgoogle-news

Beşiktaş, Süper Lig’de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışma ile sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı.

İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş salonda çalıştı Sergen Yalçın yönetiminde idman...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle